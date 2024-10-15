  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Хаас анонсировали крупное обновление к Гран-при США
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Хаас анонсировали крупное обновление к Гран-при США

Автоспорт

В команде раскрыли детали

В Хаас анонсировали крупное обновление к Гран-при США

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Хаас" анонсировала обновление к предстоящему Гран-при США, который пройдёт с 18 по 20 октября в Остине.

"В Остине мы представим наше главное обновление на заключительную часть сезона, которое преимущественно включает в себя развитие днища и кузова. Целью, как и всегда, является улучшение аэродинамической нагрузки.

Трудно сделать большой шаг, если говорить о времени круга, поэтому речь идёт о малых числах, но для упорной борьбы в середине пелотона всё является важным. Это эволюция нашей машины, хотя она будет смотреться иначе", — приводит слова технического директора Андреа Де Зордо пресс-служба.

По теме
yellow-arrow
При помощи Google. Макларен представил обновленную ливрею накануне Гран-при США
yellow-arrow
Хаас представил специальную ливрею для Гран-при США
yellow-arrow
Ферстаппен рассказал, скучает ли по гонкам в перерывах в сезоне
Haas
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости