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В Хаас анонсировали крупное обновление к Гран-при США
В команде раскрыли детали
Команда Формулы-1 "Хаас" анонсировала обновление к предстоящему Гран-при США, который пройдёт с 18 по 20 октября в Остине.
"В Остине мы представим наше главное обновление на заключительную часть сезона, которое преимущественно включает в себя развитие днища и кузова. Целью, как и всегда, является улучшение аэродинамической нагрузки.
Трудно сделать большой шаг, если говорить о времени круга, поэтому речь идёт о малых числах, но для упорной борьбы в середине пелотона всё является важным. Это эволюция нашей машины, хотя она будет смотреться иначе", — приводит слова технического директора Андреа Де Зордо пресс-служба.
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