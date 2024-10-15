При помощи Google. Макларен представил обновленную ливрею накануне Гран-при США

Британская команда Формулы-1 "Макларен" представила специальную ливрею для Гран-при США в Остине.

"В сотрудничестве с нашим партнёром (Google) мы предоставляем обновлённую версию нашей ливреи, которая полюбилась поклонникам. Впервые она была использована в 2023 году на Гран-при Великобритании. Данная ливрея символизирует возвращение культового хрома гоночных автомобилей "Макларена" прошлых сезонов в современной интерпретации, отражающей наследие команды, и демонстрирует стремление двух брендов к инновационному дизайну", — говорится в пресс-релизе коллектива.