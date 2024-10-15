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При помощи Google. Макларен представил обновленную ливрею накануне Гран-при США

Автоспорт

Большинство команд усердно готовится к предстоящим соревнованиям

При помощи Google. Макларен представил обновленную ливрею накануне Гран-при США

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Макларен" представила специальную ливрею для Гран-при США в Остине.

"В сотрудничестве с нашим партнёром (Google) мы предоставляем обновлённую версию нашей ливреи, которая полюбилась поклонникам. Впервые она была использована в 2023 году на Гран-при Великобритании. Данная ливрея символизирует возвращение культового хрома гоночных автомобилей "Макларена" прошлых сезонов в современной интерпретации, отражающей наследие команды, и демонстрирует стремление двух брендов к инновационному дизайну", — говорится в пресс-релизе коллектива.

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