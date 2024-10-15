Известная команда Формулы-1 может быть продана к концу 2026 года

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд поделился информацией о том, что французский производитель "Рено" может продать в 2026 году свою команду Формулы-1 "Альпин".

"Лука де Мео недавно заявил, что команда "Альпин" не продаётся — и теперь я решил ему поверить. Вероятно, это правда, в том смысле что вы не можете купить команду сегодня, но я слышал, это связано с тем, что в контракте с Флавио Бриаторе указана конкретная дата, после которой команда может быть продана ближе к концу 2026 года тому, кто предложит самую высокую цену.

Бриаторе стремится улучшить производительность и снизить затраты и при продаже получит свой процент, а "Рено" возьмёт остальное. Так что с технической точки зрения де Мео, вероятно, не лжёт. К концу 2026 года он, скорее всего, и так уйдёт из "Рено", поскольку его амбиции, похоже, заключаются в том, чтобы возглавить более крупный "Стеллантис", хотя к тому времени он может быть объединён с "Рено" — ведь французское правительство пытается защитить автомобильную промышленность страны против мечей и стрел более эффективных конкурентов", — написал Сейвуд в своей колонке.