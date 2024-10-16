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Ферстаппен – о Red Bull: Если захочу куда-нибудь перейти, то сделаю это

Автоспорт
Обновлено

Абсолютная конкретика

Ферстаппен – о Red Bull: Если захочу куда-нибудь перейти, то сделаю это

Фото: Auto Review

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, есть ли в его планах на ближайшее время смена коллектива.

"Люди говорят об этих вещах гораздо больше, чем я. Я же очень расслаблен и просто думаю о гонках, пытаюсь понять свои проблемы и исправить их. Потом иду домой и живу своей жизнью. Я спокоен относительно своего будущего.

Для меня все очень просто: мне нравится то, что делаю, и пока мне это нравится, я останусь здесь и продолжу выступать в Формуле-1. Если захочу куда-нибудь перейти, то сделаю это. Но сейчас об этом не думаю" – сказал гонщик.

Напомним, что известная команда Формулы-1 может быть продана до конца 2026 года.

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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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