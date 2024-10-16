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Феттель и Шумахер примут участие в Гонке чемпионов
Она состоится в 2025 году
Фото: Getty Images
Немецкие пилоты Себастьян Феттель и Мик Шумахер примут участие в Гонке чемпионов 2025 года, которая состоится с 7 по 8 марта в Сиднее (Австралия). Об этом пишет пресс-служба соревнований.
"Я рад вернуться в Гонку чемпионов и снова объединиться с Миком. Будет интересно участвовать в заездах на бывшем Олимпийском стадионе в Сиднее, который, похоже, станет отличным местом для проведения гонки. Сидней – один из самых красивых городов в мире", — сказал Феттель.
"Австралия — одно из моих самых любимых мест, и представлять Германию вместе с Себастьяном в Сиднее наверняка будет очень занимательно", — добавил Шумахер.
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