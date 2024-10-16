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В Пирелли намерены заставить команды проводить больше пит-стопов

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Это поможет сделать гонки более инересными

В Пирелли намерены заставить команды проводить больше пит-стопов

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель автоспортивного подразделения "Пирелли" Марио Изола рассказал о планах по изменению характеристик разных компаундов шин на 2025 год.

"Мы почти завершили работу над структурой новых шин. Есть цель повысить износостойкость шин, уменьшить их перегрев. Мы также скорректируем характеристики некоторых компаундов, потому что на данный момент составы C1 и C2 довольно близки, а разница между C2 и C3 намного больше. Наша цель — чтобы разница по скорости между составами составляла примерно полсекунды на круге. Поэтому мы хотим повысить уровень сцепления C2, сделать его ближе к C3.

Мы хотим побудить команды проводить больше пит-стопов – в идеале два или комбинация одного, двух и трёх пит-стопов с использованием всех трёх составов. Трудно достичь этого на 24 различных трассах всего с пятью или шестью составами.

В этом году мы решили выбрать на некоторые гонки составы на один шаг мягче по сравнению с прошлым годом, и это создало больше вариаций на трассе. Это означает больше событий, и это то, что хотят видеть зрители", — приводит слова Изолы GP Blog.

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