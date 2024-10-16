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Руководитель Ред Булл: Больше не можем себе позволить большой разрыв между гонщиками

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Ферстаппен может потерять лидерство

Руководитель Ред Булл: Больше не можем себе позволить большой разрыв между гонщиками

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер настаивает, что австрийская команда больше не может позволить себе иметь большой разрыв между пилотами, так как у их соперников из "Феррари" и "Макларена" в следующем году будут сильные и ровные составы.

"Нам кровь из носу нужны ответы. Думаю, если посмотреть на наших соперников, то в следующем году "Феррари" будет сильна с Хэмилтоном и Леклером. Плюс "Макларен" с Норрисом и Пиастри — это сильный состав.

Нам нужно убедиться, что между нашими гонщиками нет большого разрыва, потому что мы больше не можем себе этого позволить", — приводит слова Хорнера Autoport.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка.

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