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Перес – об итогах сезона: Очень сложно управлять машиной с ограничениями, которые у меня были

Автоспорт
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Комментарий пилота

Перес – об итогах сезона: Очень сложно управлять машиной с ограничениями, которые у меня были

Фото: Sportscasting

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Серхио Перес прокомментировал итоги сезона-2024 и рассказал об атмосфере в коллективе.

"Это был тяжелый год. Очень сложно управлять машиной с теми ограничениями, которые у меня были в этом сезоне, и не иметь возможности их реализовать, верно? Ваш партнер по команде побеждает, у него все хорошо, а у вас появляется больше помех. Все лето было тяжелым, думаю, это был один из самых трудных моментов в моей карьере в Формуле-1.

Представьте: у вас есть машина, которая настолько ограничена, что вы приезжаете на уикенд и знаете, что ничего не можете с ней поделать. И единственное, о чем вы думаете, — в любой момент можете ее разбить, потому что вы ее не контролируете.

В конце концов, люди забыли, что у меня контракт. Я продолжил его в этом сезоне, но многие придумывали всякое. Но я не волновался, я знаю свое положение" – сказал Перес.

Напомним, что Феттель и Шумахер примут участие в гонке чемпионов.

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формула-1 Серхио Перес
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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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