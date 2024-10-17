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ВИДЕО. Феррари представила самый мощный флагманский суперкар

Автоспорт

Под капотом автомобиля 1200 л.с

ВИДЕО. Феррари представила самый мощный флагманский суперкар

Фото: X

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Компания Ferrari представила новый флагманский суперкар — F80, который стал самым мощным дорожным автомобилем в истории итальянской марки. Новинка оснащена гибридным двигателем, суммарная отдача которого составляет 882 кВт (1200 л. с.).

В основе двигателя Ferrari F80 3-литровый V6 с углом развала цилиндров 120°, а сама по себе гибридная установка построена по той же архитектуре, что и моторы гиперкаров 499P, которые одержали две победы в "24 часах Ле-Мана".

До 100 км/ч Ferrari F80 разгоняется за 2,15 секунды, а за 5,75 способна достичь отметки в 200 км/ч. Максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Ferrari F80 будет выпущена ограниченным тиражом в 799 экземпляров.

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