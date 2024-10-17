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ВИДЕО. Феррари представила самый мощный флагманский суперкар
Под капотом автомобиля 1200 л.с
Фото: X
Компания Ferrari представила новый флагманский суперкар — F80, который стал самым мощным дорожным автомобилем в истории итальянской марки. Новинка оснащена гибридным двигателем, суммарная отдача которого составляет 882 кВт (1200 л. с.).
В основе двигателя Ferrari F80 3-литровый V6 с углом развала цилиндров 120°, а сама по себе гибридная установка построена по той же архитектуре, что и моторы гиперкаров 499P, которые одержали две победы в "24 часах Ле-Мана".
До 100 км/ч Ferrari F80 разгоняется за 2,15 секунды, а за 5,75 способна достичь отметки в 200 км/ч. Максимальная скорость составляет 350 км/ч.
Ferrari F80 будет выпущена ограниченным тиражом в 799 экземпляров.
The latest in the #FerrariSupercars lineage: welcome to the Ferrari F80.#FerrariF80 #Ferrari pic.twitter.com/MwPp0TCsXv— Ferrari (@Ferrari) October 17, 2024
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