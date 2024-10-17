Ферстаппен назвал главных конкурентов в Формуле-1

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился мыслями о сильнейшем составе пилотов, которых видит главными конкурентами своей команды. По мнению нидерландца, ими являются гонщики "Макларена" Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

"Да, это "Макларен". Потому что их гонщики близки друг к другу и потому что они оба быстры", — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

В настоящий момент Макс лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 331 очко. Норрис занимает второе место (279 очков), Пиастри – четвёртое (237). Топ-3 замыкает Шарль Леклер из "Феррари" (245).