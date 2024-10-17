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В Формуле-1 отменят бонусное очко для пилотов, установивших самый быстрый круг

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Это правило работало с 2019 года

В Формуле-1 отменят бонусное очко для пилотов, установивших самый быстрый круг

фото - twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Начиная со следующего сезона, Формула-1 отменит бонусное очко для пилотов, установивших самый быстрый круг в гонке. Об этом пишет пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА). Кроме того, сообщается, что со следующего года команды будут обязаны выставлять пилотов-новичков не на две обязательные тренировки, а сразу на четыре.

Очко за быстрый круг начисляется с 2019 года. При этом есть условие, что гонщик должен финишировать в первой десятке.

С сезона-2022 команды обязаны привлекать как минимум на двух этапах к работе пилотов-новичков в первых пятничных тренировках.

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