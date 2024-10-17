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Ред Булл подозревается в незаконной махинации с днищем машин

Автоспорт
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Об этом заявляют главные соперники команды

Ред Булл подозревается в незаконной махинации с днищем машин

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Несколько команд Формулы-1 подозревают "Ред Булл" в незаконных махинациях с передней частью днища болидов. Об этом информирует нидерландское издание De Telegraaf, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что у Международной автомобильной федерации (ФИА) нет доказательств вины "Ред Булл", но на предстоящем Гран-при США она будет проводить более строгие проверки гоночных коллективов, чтобы предотвратить возможные уловки с регулировкой дорожного просвета автомобиля.

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Представители "Ред Булл" отрицают обвинения, подчёркивая, что действуют открыто и в рамках регламента.

Гран-при США будет проходить с 18 по 20 июня в Остине.

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