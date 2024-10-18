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Перес рассказал об ожиданиях от Гран-при США
Формула возвращается
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Серхио Перес рассказал о своих ожиданиях от этапа Формулы-1 сезона 2024 в США, который состоится с 18 по 20 октября.
"Мы увидели много положительных признаков в нашей машине (после Гран-при Сингапура - прим) поэтому я очень надеюсь, что в ближайшие выходные мы будем на верном пути. Для нас очень важно снова стать конкурентоспособными.
В Баку мы сделали большой шаг вперед, многое поняли. Если мы сможем продолжить в том же духе до следующего уик-энда, думаю, мы сможем стать сильнее. Я с нетерпением жду возможности использовать большой пакет обновлений, который может переломить ситуацию в чемпионате" – сказал гонщик.
Напомним, ранее Ферстаппен
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