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Президент Мерседес хочет устроить достойные проводы для Хэмилтона

Автоспорт
Обновлено

Это был хороший путь

Президент Мерседес хочет устроить достойные проводы для Хэмилтона

Фото: Sky Sports

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф поделился планами коллектива на последующую часть сезона.

"Будущий уикенд знаменует собой начало напряженного отрезка, который продлится до конца года. В течение следующих восьми недель запланировано шесть гонок, финальная из которых состоится в Абу-Даби. Несмотря на то, что мы не претендуем на чемпионство, нам есть еще за что бороться. Мы можем добиться некоторых успехов и хотим завершить год как можно успешнее, чтобы как следует подготовиться к 2025-му, а также попрощаться с Льюисом как можно лучше.

Поэтому после Сингапура мы усердно работали, анализируя наши результаты и то, как мы можем их улучшить. Мы представим в Техасе наш последний пакет обновлений этого сезона. Наша цель – сократить отставание от лидеров. В рамках предстоящего уик-энда нас снова ждет формат со спринтом, и нам нужно будет показать свой максимум усилий и эффективно использовать новинки" – сказал Вольфф.

Напомним, что ранее Перес рассказал об ожиданиях от этапа в США.

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формула-1 Льюис Хэмилтон
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