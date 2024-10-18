Президент Мерседес хочет устроить достойные проводы для Хэмилтона

Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф поделился планами коллектива на последующую часть сезона.

"Будущий уикенд знаменует собой начало напряженного отрезка, который продлится до конца года. В течение следующих восьми недель запланировано шесть гонок, финальная из которых состоится в Абу-Даби. Несмотря на то, что мы не претендуем на чемпионство, нам есть еще за что бороться. Мы можем добиться некоторых успехов и хотим завершить год как можно успешнее, чтобы как следует подготовиться к 2025-му, а также попрощаться с Льюисом как можно лучше.

Поэтому после Сингапура мы усердно работали, анализируя наши результаты и то, как мы можем их улучшить. Мы представим в Техасе наш последний пакет обновлений этого сезона. Наша цель – сократить отставание от лидеров. В рамках предстоящего уик-энда нас снова ждет формат со спринтом, и нам нужно будет показать свой максимум усилий и эффективно использовать новинки" – сказал Вольфф.