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Президент Мерседес хочет устроить достойные проводы для Хэмилтона
Это был хороший путь
Фото: Sky Sports
Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф поделился планами коллектива на последующую часть сезона.
"Будущий уикенд знаменует собой начало напряженного отрезка, который продлится до конца года. В течение следующих восьми недель запланировано шесть гонок, финальная из которых состоится в Абу-Даби. Несмотря на то, что мы не претендуем на чемпионство, нам есть еще за что бороться. Мы можем добиться некоторых успехов и хотим завершить год как можно успешнее, чтобы как следует подготовиться к 2025-му, а также попрощаться с Льюисом как можно лучше.
Поэтому после Сингапура мы усердно работали, анализируя наши результаты и то, как мы можем их улучшить. Мы представим в Техасе наш последний пакет обновлений этого сезона. Наша цель – сократить отставание от лидеров. В рамках предстоящего уик-энда нас снова ждет формат со спринтом, и нам нужно будет показать свой максимум усилий и эффективно использовать новинки" – сказал Вольфф.
Напомним, что ранее Перес
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