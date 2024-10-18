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В Ред Булл назвали Гран-при, к которому подготовят болид по требованиям ФИА

Автоспорт

Команда работает над болидом

В Ред Булл назвали Гран-при, к которому подготовят болид по требованиям ФИА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В команде Формулы-1 "Ред Булл" надеются подготовить обновления болидов, гарантирующие соответствие новым требованиям Международной федерации автоспорта (ФИА) в связи с обнаружением системы для регулировки положения передней части днища (T-tray), к бразильскому этапу в сезоне-2024, сообщает издание Motorsport.

Источники предположили, что изменения не могут быть сделаны немедленно, поскольку устройство регулировки находится в сложной части автомобиля, но есть надежда, что изменения будут готовы к гонке в Бразилии в следующем месяце. В Остине устройство на болидах "Ред Булл" будет опломбировано, чтобы не произошло нарушений в условиях закрытого парка.

Напомним, накануне начала уикенда в Остине команды Формулы-1 обратились в ФИА из-за подозрения в использовании одной командой незаконного устройства регулировки дорожного просвета.

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