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Карлос Сайнс показал лучший результат в тренировке Гран-при США

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Тренировка будет всего одна

Карлос Сайнс показал лучший результат в тренировке Гран-при США

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

18 октября состоялась единственная тренировка Гран-при США в Остине, лучшее время в которой показал испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Второй результат у его напарника Шарля Леклера. Третий результат у трёхкратного чемпиона из "Ред Булл" Макса Ферстаппена.

Результаты свободной практики Гран-при США:

1. Карлос Сайнс ("Феррари") — 1:33.602.

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0.021.

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.253.

4. Ландо Норрис ("Макларен") +0.266.

5. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.306.

6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0.361.

7. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.491.

8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0.494.

9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.510.

10. Юки Цунода ("РБ") +0.711.

11. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0.762.

12. Пьер Гасли ("Альпин") +0.773.

13. Лиам Лоусон ("РБ") +0.841.

14. Александер Албон ("Уильямс") +1.016.

15. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.017.

16. Серхио Перес ("Ред Булл") +1.036.

17. Эстебан Окон ("Альпин") +1.204.

18. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1.439.

19. Франко Колапинто ("Уильямс") +1.646.

20. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +3.617.

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