Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Сайнс показал лучший результат в тренировке Гран-при США
Тренировка будет всего одна
Фото: Getty Images
18 октября состоялась единственная тренировка Гран-при США в Остине, лучшее время в которой показал испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Второй результат у его напарника Шарля Леклера. Третий результат у трёхкратного чемпиона из "Ред Булл" Макса Ферстаппена.
Результаты свободной практики Гран-при США:
1. Карлос Сайнс ("Феррари") — 1:33.602.
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0.021.
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0.253.
4. Ландо Норрис ("Макларен") +0.266.
5. Оскар Пиастри ("Макларен") +0.306.
6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0.361.
7. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.491.
8. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0.494.
9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0.510.
10. Юки Цунода ("РБ") +0.711.
11. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0.762.
12. Пьер Гасли ("Альпин") +0.773.
13. Лиам Лоусон ("РБ") +0.841.
14. Александер Албон ("Уильямс") +1.016.
15. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1.017.
16. Серхио Перес ("Ред Булл") +1.036.
17. Эстебан Окон ("Альпин") +1.204.
18. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1.439.
19. Франко Колапинто ("Уильямс") +1.646.
20. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +3.617.
Популярное сейчас
- Шахтер со скрипом возвращается в игру. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Очередной скандал. Судья отменил гол Колоса Шахтеру на 90+3 минуте
- Колос – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Известная команда Формулы-1 может быть продана к концу 2026 года
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции