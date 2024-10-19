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Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при США

Автоспорт
Обновлено

Результаты квалификационных заездов

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при США

Фото: Sporting News

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 октября прошли квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при США.

Победу по итогам квалификации праздновал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Мерседес" Джорджа Рассела (+0,012), а ТОП-3 замкнул гонщик "Феррари" Шарль Леклерк (+0,226).

Результаты квалификации Гран-при США:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в квалификации Гран-при США - изображение 1
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формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при США
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1 голосов
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
19.10.2024 в 10:28
Ця кваліфікація не до гонки, а до спринту. Кваліфікація до гонки буде сьогодні вночі
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
19.10.2024 в 10:28
Ця кваліфікація не до гонки, а до спринту. Кваліфікація до гонки буде сьогодні вночі
Ответить
0
0

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