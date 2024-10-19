Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лэндо Норрис озвучил свою амбициозную цель до конца текущего сезона
Звучит очень перспективно
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал, какова его цель на остаток текущего сезона.
"Я хочу выигрывать каждую гонку в оставшейся части сезона. Говорю искренне – это моя цель. Конечно, осуществить ее будет непросто. Но в то же время я думаю, что она реалистична, если все будет проходить идеально.
Мне помогает команда, и я чувствую, что выступаю на уровне, который нужно. Если вспомнить наши выступления в прошлом месяце и почти все время после летнего перерыва, понимаешь, что мы, безусловно, были сильнейшей командой" – сказал гонщик.
Популярное сейчас
- Победа Шахтера с привкусом скандала, обновления по травмам Зинченко и Довбика. Главные новости за 18 октября
- Гол Роналду в компенсированное время принес Аль-Насру победу над Аль-Шабабом
- Судейский эксперт – о матче Колос - Шахтер: Нельзя сказать, что это скандал, но ляп мы увидели
- Ред Булл подозревается в незаконной махинации с днищем машин
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО