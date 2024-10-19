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Лэндо Норрис озвучил свою амбициозную цель до конца текущего сезона

Автоспорт

Звучит очень перспективно

Лэндо Норрис озвучил свою амбициозную цель до конца текущего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал, какова его цель на остаток текущего сезона.

"Я хочу выигрывать каждую гонку в оставшейся части сезона. Говорю искренне – это моя цель. Конечно, осуществить ее будет непросто. Но в то же время я думаю, что она реалистична, если все будет проходить идеально.

Мне помогает команда, и я чувствую, что выступаю на уровне, который нужно. Если вспомнить наши выступления в прошлом месяце и почти все время после летнего перерыва, понимаешь, что мы, безусловно, были сильнейшей командой" – сказал гонщик.

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