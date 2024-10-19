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Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при США
Результаты спринтерского заезда
Фото: FIA
Сегодня, 19 октября, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 состоялась спринтерская гонка Гран-при США.
Победу в заезде праздновал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у Карлоса Сайнса (+3,882) из "Феррари", а ТОП-3 замкнул гонщик "Макларен" Лендо Норрис (+6,240).
Результаты спринта Гран-при США:
Напомним, что ранее Лэндо Норрис
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