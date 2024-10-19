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Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при США

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Результаты спринтерского заезда

Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при США

Фото: FIA

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 октября, в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 состоялась спринтерская гонка Гран-при США.

Победу в заезде праздновал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у Карлоса Сайнса (+3,882) из ​​"Феррари", а ТОП-3 замкнул гонщик "Макларен" Лендо Норрис (+6,240).

Результаты спринта Гран-при США:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при США - изображение 1

Напомним, что ранее Лэндо Норрис озвучил свою амбициозную цель до конца текущего сезона.

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