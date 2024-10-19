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Ферстаппен доволен промежуточными результатами Гран-при США.
Гонка впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
Гонщик Формулы-1, представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, прокомментировал результаты спринта Гран-при США.
"Это немного похоже на прежние времена! Я очень доволен теперешним. Если посмотреть на всю гонку, Ferrari тоже были очень быстрыми.
Наконец-то мы снова впереди. Обычно мы всегда оглядываемся назад, но теперь мы можем просто ехать свою гонку, потому что у нас был хороший темп" – сказал пилот.
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