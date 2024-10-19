Ферстаппен доволен промежуточными результатами Гран-при США.

Гонщик Формулы-1, представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, прокомментировал результаты спринта Гран-при США.

"Это немного похоже на прежние времена! Я очень доволен теперешним. Если посмотреть на всю гонку, Ferrari тоже были очень быстрыми.

Наконец-то мы снова впереди. Обычно мы всегда оглядываемся назад, но теперь мы можем просто ехать свою гонку, потому что у нас был хороший темп" – сказал пилот.

Результаты квалификации к спринту