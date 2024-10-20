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Формула-1. Норрис побеждает в квалификации к гонке Гран-при США
Результаты квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 19 на 20 октября прошли квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезон 2024/2025 Гран-при США.
Победу по итогам квалификации к гонке праздновал пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+0,031), а ТОП-3 замкнул гонщик "Феррари" Карлос Сайнс (+0,322).
Результаты квалификации к гонке Гран-при США:
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