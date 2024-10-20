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Ферстаппен: Мы просто пытаемся восстановить баланс нашей машины

Автоспорт
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Увидим, даст ли это результаты

Ферстаппен: Мы просто пытаемся восстановить баланс нашей машины

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Гонщик Формулы-1, представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал промежуточные итоги Гран-при США и рассказал о работе своего коллектива.

"Я не знаю, станет ли этот этап ключевым в борьбе за титул. Но теперь, конечно, мы хотим делать только шаги вперед. Когда и как это произойдет, я не знаю.

Но мы просто пытаемся восстановить баланс нашей машины. Так или иначе, предстоит еще шесть раундов, в которых работа над машиной будет продолжаться" – сказал Макс.

Результаты квалификации Гран-при США

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