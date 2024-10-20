Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен: Мы просто пытаемся восстановить баланс нашей машины
Увидим, даст ли это результаты
Getty Images/Global Images Ukraine
Гонщик Формулы-1, представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал промежуточные итоги Гран-при США и рассказал о работе своего коллектива.
"Я не знаю, станет ли этот этап ключевым в борьбе за титул. Но теперь, конечно, мы хотим делать только шаги вперед. Когда и как это произойдет, я не знаю.
Но мы просто пытаемся восстановить баланс нашей машины. Так или иначе, предстоит еще шесть раундов, в которых работа над машиной будет продолжаться" – сказал Макс.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Олег Голодюк: Только начинаю говорить о Рухе, и у меня сразу поднимается пульс
- Синнер и Алькарас определили чемпиона выставочного турнира Six Kings Slam
- Лидерство Динамо, триумфальное возвращение Миколенко, победа Забарного над Арсеналом Зинченко и хет-трик Кейна. Главные новости за 19 октября
- Руководитель Ред Булл: Больше не можем себе позволить большой разрыв между гонщиками
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн