Ферстаппен: Мы просто пытаемся восстановить баланс нашей машины

Гонщик Формулы-1, представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал промежуточные итоги Гран-при США и рассказал о работе своего коллектива.

"Я не знаю, станет ли этот этап ключевым в борьбе за титул. Но теперь, конечно, мы хотим делать только шаги вперед. Когда и как это произойдет, я не знаю.

Но мы просто пытаемся восстановить баланс нашей машины. Так или иначе, предстоит еще шесть раундов, в которых работа над машиной будет продолжаться" – сказал Макс.