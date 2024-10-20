Норрис рассказал, остался ли доволен третьей позицией в спринте Гран-при США

Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал результаты спринтерской гонки Гран-при США.

"Это была хорошая гонка. Я очень доволен тем, как все кончилось. Это было тяжело. Я думал, что смогу удержаться на втором месте, но Карлос был очень силен. Мои передние шины полностью износились, поэтому я не мог ничего поделать.

Грустный финал, но я доволен результатом гонки и хорошим количеством набранных очков. Я сделал все, что мог. Не думаю, что у нас такой же темп, как у Макса или Ferrari, поэтому я рад финишировать третьим" – сказал гонщик.