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Формула-1. Леклер побеждает в гонке Гран-при США
Результаты гонки
Фото: Monaco Tribune
В ночь с 20 на 21 октября прошла гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при США.
Победу в заезде праздновал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у его партнера по команде Карлоса Сайнса (+8,562), а ТОП-3 замыкает представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+19,412).
Результаты гонки Гран-при США:
После Гран-при США в личном зачете пилотов сохраняет лидерство Макс Ферстаппен (354), вторым идет пилот "Макларен" Лэндо Норрис (297), а ТОП-3 замыкает Шарль Леклер (275).
В рейтинге команд на первом месте "Макларен" (544), вторая позиция у "Ред-Булл" (504), а третьими идут представители "Феррари" (496).
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