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Формула-1. Леклер побеждает в гонке Гран-при США

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Результаты гонки

Формула-1. Леклер побеждает в гонке Гран-при США

Фото: Monaco Tribune

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 октября прошла гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при США.

Победу в заезде праздновал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у его партнера по команде Карлоса Сайнса (+8,562), а ТОП-3 замыкает представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+19,412).

Результаты гонки Гран-при США:

Формула-1. Леклер побеждает в гонке Гран-при США - изображение 1

После Гран-при США в личном зачете пилотов сохраняет лидерство Макс Ферстаппен (354), вторым идет пилот "Макларен" Лэндо Норрис (297), а ТОП-3 замыкает Шарль Леклер (275).

В рейтинге команд на первом месте "Макларен" (544), вторая позиция у "Ред-Булл" (504), а третьими идут представители "Феррари" (496).

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