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Леклер – после победы на Гран-при США: Я буду бороться за чемпионство до самого конца
Нас ждет великая борьба
Фото: Getty Images
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими эмоциями после победы в гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при США.
"Сосредоточен ли я на финальной гонке в этом году или уже думаю о разработке болида с прицелом на 2025-й? Думаю, здесь соединение двух факторов. Что бы мы ни привнесли в машину, мы думаем о среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Что касается чемпионства, то я буду бороться за него до самого конца. Какая бы позиция ни стояла на кону, гонщик должен делать все возможное для победы. Я хочу выиграть больше гонок, а потом посмотрим, где мы окажемся в результате" – сказал гонщик.
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