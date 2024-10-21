Леклер – после победы на Гран-при США: Я буду бороться за чемпионство до самого конца

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер поделился своими эмоциями после победы в гонке очередного этапа Формулы-1 Гран-при США.

"Сосредоточен ли я на финальной гонке в этом году или уже думаю о разработке болида с прицелом на 2025-й? Думаю, здесь соединение двух факторов. Что бы мы ни привнесли в машину, мы думаем о среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Что касается чемпионства, то я буду бороться за него до самого конца. Какая бы позиция ни стояла на кону, гонщик должен делать все возможное для победы. Я хочу выиграть больше гонок, а потом посмотрим, где мы окажемся в результате" – сказал гонщик.