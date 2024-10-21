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Просто невероятный старт показал Леклер в гонке Гран-при США. Видео

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Пример идеального начала заезда

Просто невероятный старт показал Леклер в гонке Гран-при США. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер победил в гонке очередного этапа Формулы-1 сезона 2024/2025 Гран-при США. Гонщик очень уверенно провел весь отрезок дистанции и не оставил никаких шансов соперникам.

Чего только стоит феноменальный старт спортсмена из Монако, который войдет во все учебники мировых гонок как пример идеального начала заезда.

Видео:

Напомним, что после Гран-при США Леклер в общем рейтинге пилотов идет на третьем месте, отставая от лидера на 79 очков.

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