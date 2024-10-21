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Просто невероятный старт показал Леклер в гонке Гран-при США. Видео
Пример идеального начала заезда
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер
Чего только стоит феноменальный старт спортсмена из Монако, который войдет во все учебники мировых гонок как пример идеального начала заезда.
Видео:
Напомним, что после Гран-при США Леклер в общем рейтинге пилотов идет на третьем месте, отставая от лидера на 79 очков.
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