Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о шансах на чемпионство по итогам сезона после завершения гонки Гран-при США.

"50 на 50. Я хочу сказать, что я не знаю. Многое может пойти в этих оставшихся шести гонках хорошо или, наоборот, плохо. Так что еще ничего не гарантировано в обоих зачетах. Посмотрим. Я предпочитаю не слишком много думать и жить от этапа к этапу.

Я назвал такие цифры, потому что вы не знаете или выиграете или нет, поэтому 50 на 50. Не люблю слишком много думать об этом. Как я уже сказал, живу от этапа к этапу, потому что в противном случае вы просто забиваете голову ненужными мыслями, а это расходование энергии, я не хочу ее тратить зря. Думаю только о гонках" – сказал Макс.