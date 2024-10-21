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Судьи Гран-при США объяснили, почему оштрафовали Норриса за обгон Ферстаппена

Автоспорт

Пилот получил 5 секунд штрафа

Судьи Гран-при США объяснили, почему оштрафовали Норриса за обгон Ферстаппена

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стюарды Гран-при США опубликовали официальный документ, в котором объяснили, почему пилот "Макларена" Ландо Норрис получил пять штрафных секунд за обгон представителя "Ред Булл" Макса Ферстаппена незадолго до финиша.

"Машина под №4 обгоняла машину под №1 по внешнему радиусу, однако на апексе не находилась на уровне машины №1. Поэтому, в соответствии с Директивами по стандартам пилотажа, машина №4 потеряла "право" на поворот. Соответственно, когда машина №4 покинула трассу и вернулась впереди машины №1, то это пример покидания трассы и получения долгосрочного преимущества.

Назначен пятисекундный штраф вместо рекомендованного 10-секундного, потому что когда пилот машины №4 пошёл на обгон снаружи, то у него уже не было особой альтернативы, кроме как покинуть трассу из-за близости машины №1, которая тоже покинула пределы трассы. Поэтому мы посчитали, что этот случай не должен считаться нарушением границ трассы", — сообщается в вердикте судей.

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