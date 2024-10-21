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Тото Вольфф обвинил суддей Гран-при США в предвзятом отношении
Глава команды высказался о штрафах
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф прокомментировал некоторые решения стюардов на Гран-при США.
Напомним, пилот команды Джордж Расселл на этапе в Остине получил штраф за выдавливание гонщика "Кик-Заубера" Валттери Боттаса, а представитель "Макларена" Ландо Норрис – за обгон Макса Ферстаппена ("Ред Булл") за пределами трассы на заключительном этапе гонки.
Узнав о наказании, Расселл спросил по радио: "Что?" На что Вольф ему ответил: "Это какая-то шутка, Джордж. Просто какая-то шутка".
Кроме того, как информирует RaceFans, Тото высказался следующим образом: "Ферстаппен не получил штраф за инцидент с Норрисом на старте гонки. А Ландо наказали за то, что его выдавили и он обогнал по внешней. Думаю, это немного предвзятое решение, но, знаете, я не удивлён".
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