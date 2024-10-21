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Ландо Норрис установил исторический рекорд в Макларене
Пилот обогнал Льюиса Хэмилтона
Фото: Getty Images
Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис, который финишировал четвёртым на Гран-при США и заработал там 12 очков, является рекордсменом по количеству набранных баллов за "Макларен".
По этим показателям Норрис обогнал легендарного пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, у которого в активе, как и у Норриса, шесть проведённых сезонов за эту команду и 913 набранных очков, но в период 2007-2009 годов Хэмилтон выступал в эпоху системы, где за первое место начислялось всего 10 очков, а не 25, как теперь.
Напомним, Ландо Норрис получил штраф на последнем Гран-при США за обгон гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена и лишился третьей позиции.
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