Ландо Норрис установил исторический рекорд в Макларене

Пилот команды "Макларен" Ландо Норрис, который финишировал четвёртым на Гран-при США и заработал там 12 очков, является рекордсменом по количеству набранных баллов за "Макларен".

По этим показателям Норрис обогнал легендарного пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, у которого в активе, как и у Норриса, шесть проведённых сезонов за эту команду и 913 набранных очков, но в период 2007-2009 годов Хэмилтон выступал в эпоху системы, где за первое место начислялось всего 10 очков, а не 25, как теперь.

Напомним, Ландо Норрис получил штраф на последнем Гран-при США за обгон гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена и лишился третьей позиции.