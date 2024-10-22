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Ферстаппен раскритиковал McLaren за их жалобы во время гонок

Автоспорт
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По делу

Ферстаппен раскритиковал McLaren за их жалобы во время гонок

фото - formula1.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Red Bull" Макс Ферстаппен рассказал, как относится к жалобам "McLaren" во время проведения гонки Гран-при США.

"Разделяю ли я позицию McLaren? Нет, не разделяю. В последнее время они слишком много жалуются. В правилах все ясно прописано. Нельзя обгонять вне белых линий.

В прошлом со мной такое случалось. Думаю, это было в 2017 году. Потому я просто сохранял покой, стараясь сделать все, что мог. Это было непросто из-за шин и ситуации, в которой я оказался. Но в общем-то мне все равно очень понравилась та битва, которая у нас была" – сказал Макс.

Напомним, что ранее Ландо Норрис установил исторический рекорд в "Макларен".

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