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Ферстаппен раскритиковал McLaren за их жалобы во время гонок
По делу
фото - formula1.com
Пилот команды "Red Bull" Макс Ферстаппен рассказал, как относится к жалобам "McLaren" во время проведения гонки Гран-при США.
"Разделяю ли я позицию McLaren? Нет, не разделяю. В последнее время они слишком много жалуются. В правилах все ясно прописано. Нельзя обгонять вне белых линий.
В прошлом со мной такое случалось. Думаю, это было в 2017 году. Потому я просто сохранял покой, стараясь сделать все, что мог. Это было непросто из-за шин и ситуации, в которой я оказался. Но в общем-то мне все равно очень понравилась та битва, которая у нас была" – сказал Макс.
Напомним, что ранее Ландо Норрис
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