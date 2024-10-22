Хэмитлон прокомментировал вылет с трассы в гонке Гран-при США

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал инцидент во время гонки Гран-при США.

"У меня был отличный старт, я чувствовал себя хорошо и поднялся на 12 место. Это был мой лучший старт за долгое время. Тогда я даже не сильно атаковал; я просто пытался разогреть шины до нужной температуры. Но машина начала подпрыгивать, левая передняя часть начала подпрыгивать, а заднюю просто занесло. То же было в субботу с Джорджем.

В тренировке у меня было то же самое. У меня был редко встречающийся разворот в третьем повороте. За все годы, которые я здесь выступал, меня ни разу не разворачивало в этом повороте. У Джорджа явно была та же проблема, но он вернулся к старой машине и выглядит хорошо, так что, возможно, что-то не так с новым обновлением.

Мы проведем расследование, а после этого дня получим данные и решим, будем ли мы использовать старые или новые спецификации" – сказал Хэмилтон.