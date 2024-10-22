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Лэнс Стролл установил антирекорд Формулы-1
Ранее он принадлежал Джонни Херберту
Пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл стал автором антирекорда Формулы-1. После Гран-при США канадец вышел в лидеры по количеству этапов в чемпионате без единого быстрейшего круга в активе. Ранее антирекорд принадлежал немецкому гонщику Джонни Херберту.
В настоящий момент на счету Стролла 162 Гран-при без быстрейших кругов. У Херберта их 161. Третье место делят британец Мартин Брандл и француз Оливье Панис (у обоих по 158).
В общем зачёте пилотов Лэнс сейчас занимает 11-е место.
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