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Лэнс Стролл установил антирекорд Формулы-1

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Ранее он принадлежал Джонни Херберту

Лэнс Стролл установил антирекорд Формулы-1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл стал автором антирекорда Формулы-1. После Гран-при США канадец вышел в лидеры по количеству этапов в чемпионате без единого быстрейшего круга в активе. Ранее антирекорд принадлежал немецкому гонщику Джонни Херберту.

В настоящий момент на счету Стролла 162 Гран-при без быстрейших кругов. У Херберта их 161. Третье место делят британец Мартин Брандл и француз Оливье Панис (у обоих по 158).

В общем зачёте пилотов Лэнс сейчас занимает 11-е место.

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Лэнс Стролл
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