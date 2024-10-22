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Даниэль Риккардо может присоединиться к топовой команде Формулы-1

Автоспорт

Пилот может вернуться в Формулу-1

Даниэль Риккардо может присоединиться к топовой команде Формулы-1

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель команды Формулы-1 "Ред Булл" Кристиан Хорнер высказался о возможном будущем австралийского пилота Даниэля Риккардо в австрийской команде.

"Даниэль вырос вместе с "Ред Булл", и сейчас он заслуженно отдыхает. Он был бы рад в любое время взять на себя любую роль, какую захочет, обладая таким списком достижений. Поэтому, если бы Риккардо захотел каким-либо образом принять участие в каком-либо коммерческом мероприятии в США, мы были бы очень открыты для этого. Ранее он был нашим третьим пилотом и спокойно может вернуться к этой роли", — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Напомним, Риккардо стал выступать за "РБ" (прошлое название "Альфа Таури") по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса. После 18-го этапа в Сингапуре в 2024 году Риккардо был заменён на Лиама Лоусона.

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