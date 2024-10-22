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Бывший пилот Формулы-1 выступил с критикой после инцидента Норриса и Ферстаппена на ГП США

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Он возмущен штрафом в адрес Норриса

Бывший пилот Формулы-1 выступил с критикой после инцидента Норриса и Ферстаппена на ГП США

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался по поводу инцидента во время Гран-при США в Остине между британским пилотом "Макларена" Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном из "Ред Булл".

Напомним, Норрис в ходе борьбы на 52-м круге обогнал Ферстаппена, но позже получил штраф в пять секунд и потерял третье место.

"Я не знаю, что случилось с недавним подходом "дайте им гоняться", который работал достаточно хорошо. На 52-м круге на выходе из 12-го поворота Ферстаппен выехал за пределы трассы, а Норрис оказался ещё дальше. Ландо всё же решил обогнать Макса. Существуют спортивные правила, регулирующие нарушения ограничений на трассе, определяющие допустимое поле для сражения, а также "Руководство по стандартам пилотирования Формулы-1". Насколько я понимаю, шестистраничные Рекомендации (а значит, не правила), подписанные ФИА, профсоюзом гонщиков (GPDA) и командами, представляют собой план по предотвращению обгонов за пределами трассы.

И здесь начинаются самые главные сложности для стюардов. Определить, где находились болиды при входе в поворот. На сколько опережал один другого. Пилоты начинают хитрить, где-то позже нажимать на педаль тормоза, где-то, наоборот, идя до последнего, чтобы обвинить находящегося внутри гонщика в непредоставлении места.

Если Расселл был оштрафован за выдавливание Валттери Боттаса, то разве Ферстаппен не должен был быть оштрафован за выдавливание Норриса в том же месте? Схема трасс и повторы создают проблемы, а всё более сложные правила пилотирования не могут решить все неизбежные и разнообразные проблемы. Не вините просто стюардов, это несправедливо и не решит проблему. Правила нуждаются в серьезной доработке и значительном упрощении", — приводит слова Брандла издание Racingnews365.

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