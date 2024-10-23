Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леклер рассказал о желании выиграть Кубок конструкторов
Амбициозная цель
Фото: Planet F1
Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер заявил, что его коллектив будет сражаться за победу в Кубке конструкторов по итогам текущего сезона.
"Если мы будем делать свою работу хорошо и продолжим финишировать впереди McLaren, то окажемся выше.
Мы ждали выступлений на этой трассе, чтобы провести окончательную проверку качества наших обновлений. Кажется, подпрыгивание полностью исчезло" – сказал Леклер.
Напомним, что Шарль
Популярное сейчас
- Арсенал - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча
- Тайсон Фьюри рассказал, почему ездит на старом Volkswagen Passat
- ЛЧ. Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд 5:2. Сенсационное начало и типичный конец
- Даниэль Риккардо может присоединиться к топовой команде Формулы-1
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев