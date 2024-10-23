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Леклер рассказал о желании выиграть Кубок конструкторов

Автоспорт
Обновлено

Амбициозная цель

Леклер рассказал о желании выиграть Кубок конструкторов

Фото: Planet F1

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер заявил, что его коллектив будет сражаться за победу в Кубке конструкторов по итогам текущего сезона.

"Если мы будем делать свою работу хорошо и продолжим финишировать впереди McLaren, то окажемся выше.

Мы ждали выступлений на этой трассе, чтобы провести окончательную проверку качества наших обновлений. Кажется, подпрыгивание полностью исчезло" – сказал Леклер.

Напомним, что Шарль выиграл гонку Гран-при США, а его команда идет третьей в общем зачете, отставая от лидера на 48 очков.

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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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