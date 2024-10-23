Леклер рассказал о желании выиграть Кубок конструкторов

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер заявил, что его коллектив будет сражаться за победу в Кубке конструкторов по итогам текущего сезона.

"Если мы будем делать свою работу хорошо и продолжим финишировать впереди McLaren, то окажемся выше.

Мы ждали выступлений на этой трассе, чтобы провести окончательную проверку качества наших обновлений. Кажется, подпрыгивание полностью исчезло" – сказал Леклер.