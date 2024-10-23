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Президент Мерседес рассказал о причинах провального выступления Хэмилтона в гонке Гран-при США

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Надо работать над спецификациями

Президент Мерседес рассказал о причинах провального выступления Хэмилтона в гонке Гран-при США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал произошедший с его гонщиком Льюисом Хэмилтоном инцидент во время гонки Гран-при США.

"Это была проблема с машиной, 100%. Льюис даже не атаковал в тот момент. Что-то похожее было с Джорджем в субботу. Правда, тогда он слегка переборщил и в результате столкнулся со стеной.

Льюис не тот гонщик, который может просто так лишиться контроля над машиной уже на втором круге. На то были причины. Был порывистый ветер, и он находился в потоке загрязненного воздуха от идущих впереди соперников. Но мы пока не можем сказать, что именно послужило причиной всего этого" – сказал Вольфф.

Напомним, что ранее Леклер рассказал о планах сражаться за Кубок конструкторов.

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формула-1 Льюис Хэмилтон Тото Вольфф
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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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