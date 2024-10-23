Двукратный чемпион Формулы-1 заговорил о завершении карьеры

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, который на этой неделе проведёт рекордный 400-й Гран-при, признался, что планировал завершить карьеру в 2009 году. Об этом гонщик "Астон Мартин" рассказал на подкасте F1 Beyond the Grid.

"400-й Гран-при — это большая цифра. Она показывает мою страсть к гонкам, к Формуле-1. Не то чтобы я прям горжусь ей, но не думаю, что многие в будущем достигнут этой цифры. Когда я начинал карьеру в Формуле-1 в 2001-м, у меня не было чёткого плана — каждый уикенд был отдельным приключением. После победы в чемпионате в 2006 году я перешёл в „Макларен“, и у меня был трёхлетний контракт — до 2009-го. Я был на 99% уверен, что сезон 2009 года будет моим последним. Когда я подписывал тот контракт, мне казалось, что три года — это огромный срок. Я выиграл чемпионат два раза, о чём и не смел раньше мечтать, перехожу в „Макларен“, надеюсь выиграть ещё титул, разве можно было хотеть большего? Думал, что после 2009 года смогу жить нормальной жизнью, посвящу себя семье. Если бы в 2007-м мне сообщили, что я когда-нибудь проведу 400-ю гонку, я бы удивился", — сказал Алонсо.

Напомним, сезон-2007 ознаменовался целым рядом крупных скандалов, и в конце года Алонсо покинул "Макларен", не отработав контракт. Позднее испанец вернулся в команду из Уокинга, когда в 2014 году "Макларен" объединился с "Хондой", и выступал за неё вплоть до 2018-го, пока не ушёл из-за слабых результатов. Последние два года Алонсо выступает за "Астон Мартин".