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Ред Булл может подписать контракт с пилотом Макларена

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Ред Булл может подписать контракт с пилотом Макларена

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко заявил, что бывший пилот австрийской команды Марк Уэббер, являющийся действующим менеджером Оскара Пиастри из "Макларена", настаивает на переговорах о возможном переходе Оскара в "Ред Булл".

"Скажем так: Марк Уэббер очень хочет провести переговоры", — приводит слова Марко издание F1-Insider.

Напомним, что Пиастри проводит свой второй сезон в Формуле-1, на его счету две победы на Гран-при, а его команда возглавляет Кубок конструкторов нынешнего сезона.

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