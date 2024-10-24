Ред Булл может подписать контракт с пилотом Макларена

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко заявил, что бывший пилот австрийской команды Марк Уэббер, являющийся действующим менеджером Оскара Пиастри из "Макларена", настаивает на переговорах о возможном переходе Оскара в "Ред Булл".

"Скажем так: Марк Уэббер очень хочет провести переговоры", — приводит слова Марко издание F1-Insider.

Напомним, что Пиастри проводит свой второй сезон в Формуле-1, на его счету две победы на Гран-при, а его команда возглавляет Кубок конструкторов нынешнего сезона.