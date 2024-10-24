Кик-Заубер приблизился к продлению Боттаса на 2025 год

Руководство швейцарской команды Формулы-1 "Кик-Заубер" приблизилось к продлению контракта с финским гонщиком Валттери Боттасом, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Также в статье рассказывается о переговорах с другими кандидатами: Габриэл Бортолето всё ещё размышляет, хочет ли он остаться в системе "Макларена", который набрал серьёзные обороты в Формуле-1, но не имеет свободного места в обозримом будущем, или присоединиться к "Кик-Зауберу", который перейдёт в 2026-м под знамёна "Ауди", зная, что на раннем этапе это будет тяжёлая битва.

Переговоры с Франко Колапинто, судя по всему, не продвинулись до уровня переговоров с Боттасом и Бортолето, поскольку "Уильямс" не желает освобождать его от контракта в своей системе. Вместо этого они предпочли бы арендное соглашение, а этот вариант не так уж и привлекает "Кик-Заубер". Однако вариант с Франко всё равно остаётся в рассмотрении.

Мик Шумахер хоть и остаётся в шорт-листе, но считается, что на данном этапе он не является одним из ведущих претендентов на место в команде.