Ральф Шумахер назвал пилота, которого взял бы в Ред Булл вместо Серхио Переса

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что "Ред Булл" следует попытаться подписать контракт с австралийским пилотом "Макларена" Оскаром Пиастри.

Если бы я был на месте "Ред Булл", то тоже приложил бы усилия, чтобы заполучить Пиастри. Он не только суперталантлив, но и показывает себя действительно здорово. В будущем он станет ещё лучше, и небольшие недостатки, которые у него остались, если сравнивать с Норрисом, скоро исчезнут, — приводит слова Шумахера F1-Insider.