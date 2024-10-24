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Ральф Шумахер назвал пилота, которого взял бы в Ред Булл вместо Серхио Переса
Бывший гонщик Формулы-1 - о своем видении будущего "Ред Булл"
Фото - Getty Images
Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что "Ред Булл" следует попытаться подписать контракт с австралийским пилотом "Макларена" Оскаром Пиастри.
Если бы я был на месте "Ред Булл", то тоже приложил бы усилия, чтобы заполучить Пиастри. Он не только суперталантлив, но и показывает себя действительно здорово. В будущем он станет ещё лучше, и небольшие недостатки, которые у него остались, если сравнивать с Норрисом, скоро исчезнут, — приводит слова Шумахера F1-Insider.
Ранее Шумахер раскритиковал стюардов Гран-при США за вмешательство в борьбу пилота "Макларена" Ландо Норриса и гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена.
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