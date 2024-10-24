Уильямс представил специальную ливрею к Гран-при Мексики

Британский гоночный коллектив "Уильямс" представил специальную ливрею к предстоящему Гран-при Мексики.

На болид FW46 нанесут логотип компании-партнёра Mercado Libre, который будет выполнен в жёлтом цвете. Впервые за 31 год на машине "Уильямса" будет присутствовать жёлтый цвет.

Mercado Libre - аргентинская компания, которая управляет маркетплейсами. С "Уильямсом" она начала сотрудничать с августа текущего года.

Напомним, пилоты "Уильямса" аргентинец Франко Колапинто и представитель Таиланда Александер Албон занимают 18-ю и 13-ю позицию в личном зачёте Формулы-1 соответственно. В Кубке конструкторов британская команда находится на восьмой позиции.