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Уильямс представил специальную ливрею к Гран-при Мексики

Автоспорт

На болид FW46 нанесут логотип одного из партнеров

Уильямс представил специальную ливрею к Гран-при Мексики

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский гоночный коллектив "Уильямс" представил специальную ливрею к предстоящему Гран-при Мексики.

На болид FW46 нанесут логотип компании-партнёра Mercado Libre, который будет выполнен в жёлтом цвете. Впервые за 31 год на машине "Уильямса" будет присутствовать жёлтый цвет.

Уильямс представил специальную ливрею к Гран-при Мексики - изображение 1

Уильямс представил специальную ливрею к Гран-при Мексики - изображение 2

Mercado Libre - аргентинская компания, которая управляет маркетплейсами. С "Уильямсом" она начала сотрудничать с августа текущего года.

Напомним, пилоты "Уильямса" аргентинец Франко Колапинто и представитель Таиланда Александер Албон занимают 18-ю и 13-ю позицию в личном зачёте Формулы-1 соответственно. В Кубке конструкторов британская команда находится на восьмой позиции.

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