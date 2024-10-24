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Ред Булл попытается воспользоваться ситуацией в Макларене
Австрийская команда может усилить состав ещё одним пилотом
Известное издание F1-Insider допустило, что австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" может попытаться дестабилизировать ситуацию в британском гоночном коллективе "Макларен", в чьём составе выступают два амбициозных пилота – Оскар Пиастри и Ландо Норрис.
Не так давно гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен говорил, что на месте Пиастри не согласился бы на то, чтобы быть вторым номером в команде. По мнению F1-Insider, Макс не случайно выступил с подобным заявлением.
"Очевидно, что "Ред Булл" будут использовать ситуацию в "Макларене" как возможность устроить там хаос. Макс Ферстаппен не случайно публично заявил, что на месте Пиастри никогда не согласится на роль второго пилота", — говорится в сообщении F1-Insider.
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