Ферстаппен: Главное – сохранить набранный темп и продолжать набирать важные очки

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от очередного этапа Формулы-1 Гран-при Мексики.

"Гонки в Мексике всегда получаются великолепными. И, конечно, это домашняя гонка Чеко (Переса – прим), поэтому здесь всегда невероятная атмосфера. Трасса находится на большой высоте, так что к ней нужно немного привыкнуть, но исторически мы здесь традиционно сильны, и мне всегда нравилось гонять на этой трассе. В Остине мы добились хороших результатов и увидели вдохновляющие улучшения в работе машины, но этого оказалось маловато для победы.

Команда усердно работает над устранением проблем, но в конце концов это был шаг в правильном направлении, а победа в спринте придала команде новый импульс. Нас ждет вторая часть тройника, поэтому главное – сохранить набранный темп и продолжать набирать важные очки в чемпионате" – сказал Макс.