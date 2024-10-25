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Норрис рассказал о шансах победить в текущем сезоне Формулы-1

Автоспорт
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Трезвый взгляд

Норрис рассказал о шансах победить в текущем сезоне Формулы-1

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лендо Норрис поделился своим мнением о возможности победы в общем зачете гонщиков по итогам текущего сезона.

"Шансы на победу снизились совсем немного. В Остине я был убийцей своего импульса, который имел до этого. Но мы приехали в США с трезвым взглядом и умом, не дожидаясь доминирования, победы или еще чего-то.

Болиды Ferrari в Остине были настолько быстры, что показали настоящий уровень своей конкурентоспособности этого сезона. Даже если бы я остался лидером после первого поворота, то ни при каких условиях не финишировал бы ни первым, ни вторым, а мог бы финишировать только третьим" – сказал Норрис.

Напомним, что ранее Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Мексики.

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