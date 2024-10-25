Президент Мерседес рассказал, планирует ли компания отказаться от последних обновлений

Президент "Мерседес" Тото Вольфф рассказал, что команда не собирается отказываться от последних обновлений болида после неудачного выступления на Гран-при США.

"Не думаю, что у нас есть фундаментальная проблема с обновлением. Думаю, дело больше в сочетании аэродинамических и механических факторов.

Мы должны продолжать использовать это обновление. Нет смысла отказываться от него. Но, с другой стороны, нужно быть очень открытым. Я имею в виду, что Джордж проехал гонку с июльским вариантом днища, потому что у нас не было запасного нового, и он был действительно конкурентоспособен в гонке" – сказал Вольфф.