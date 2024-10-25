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Перес поделился ожиданиями от домашнего этапа в Мексике

Автоспорт
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У фанатов большие надежды

Перес поделился ожиданиями от домашнего этапа в Мексике

Фото: Sportscasting

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Серхио Перес поделился своими ожиданиями от домашнего Гран-при Мексики.

"Мексика — самый важный для меня уикенд в сезоне, и кажется, что с каждым годом он становится все более масштабным. Даже в Остине я чувствовал себя как дома, поэтому, думаю, эта неделя может стать немного безумной! Важно отключиться от шума вне трассы и сосредоточиться на своей работе. В конце концов для меня было бы особенно важно завоевать еще один подиум для моих болельщиков, моей родины.

Нам еще многое предстоит понять в работе машины. В Остине у меня были небольшие проблемы с балансом, нам нужно решить эти трудности, чтобы быть конкурентоспособными на совсем другой трассе в Мехико. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы моя страна улыбалась в воскресенье вечером" – сказал Перес.

Напомним, ранее президент "Мерседес" рассказал, планирует ли компания отказаться от последних обновлений.

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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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