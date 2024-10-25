Серхио Перес оценил свое выступление в сезоне 2024

34-летний мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес заявил, что способен изменить свои выступления в сезоне-2024 и добиться хорошего результата.

"Я знаю, что у меня был ужасный сезон, очень трудный. Для меня, если я добьюсь сильного результата, это определённо может сильно изменить мой сезон с точки зрения личных ощущений. Так что я действительно готов к этому. Думаю, что импульс момента в Формуле-1 очень важен. Когда ты просто уверенно выезжаешь на трассу и чувствуешь, что всё работает и ты намного опережаешь соперников, которые имеют массу проблем.

Думаю, это одинаково для всех. Но также знаю, как работает автоспорт, и всё дело в твоей последней гонке. Мой сезон определённо ещё может развернуться на 180 градусов. Самое главное, что мы способны найти этот момент и почувствовать себя комфортно с машиной, но сейчас мы просто не в состоянии раскрыть весь потенциал машины. Мы приезжаем на гонки, пробуя много вещей, каждый уикенд — разное, поэтому весь Гран-при становится намного сложнее", — приводит слова Переса издание Crash.