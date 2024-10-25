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В Мерседесе рассказали, почему не стали ставить новый двигатель Хэмилтону

Автоспорт

Британский гонщик стартовал почти в конце пелотона

В Мерседесе рассказали, почему не стали ставить новый двигатель Хэмилтону

Фото: Motorsport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон рассказал, почему команда не стала менять двигатель на машине Льюиса Хэмилтона перед гонкой Гран-при США, несмотря на то, что британский гонщик стартовал почти в конце пелотона.

"Ответ не однозначен. Мы обсуждали это, и был вариант сделать то, что сделал Джордж Расселл, — стартовать с пит-лейна, изменив настройки между квалификацией и гонкой. Но у нас не было никаких оснований полагать, что в настройках Льюиса что-то не так.

Если вы установите новый двигатель, то из-за штрафа переместитесь в конец стартовой решетки и начнёте гонку с пит-лейна. При этом вы не сможете просто поставить еще один двигатель и не заплатить за это финансово.

Если ваш двигатель сломается из-за неисправности, то вы можете установить другой, и это не повлияет на ваш лимит затрат. Но если вы просто скажете, что я хочу новый, потому что он мне нужен, это другое дело. Вы должны за него заплатить, и это не было бы хорошим вариантом. Новый силовой агрегат мог бы немного улучшить время на круге, но из-за превышения лимита затрат это не стоило бы того", — приводит слова Эллисона RacingNews365.

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формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон
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