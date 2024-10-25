Макларен приготовил для Гран-при Мексики обновление днища

Команда "Макларен" приготовила для Гран-при Мексики долгожданное обновление днища для своего болида MCL38. Команда называет его "значительно переработанной" модификацией. Об этом сообщает Motorsport.

После того как в начале сезона у "Ред Булл", "Астон Мартин", "Феррари" и "Мерседеса" возникли проблемы с новыми версиями днища, "Макларен" отложил внедрение своего нового варианта этой детали. Но в регулярном документе "Представление обновлений машин", публикуемом ФИА перед каждым этапом Формулы-1, у "Макларена" значится обновлённое днище, а также два усовершенствования системы охлаждения, разработанных для гонок в разрежённом воздухе.

"Конструкция днища была существенно переработана, геометрические изменения произошли во всех зонах, что привело к увеличению аэродинамической нагрузки при любых условиях", — говорится в пояснении "Макларена".

Пока ещё не совсем ясно, будет ли эта деталь использоваться в эти выходные и будет ли она доступна для обоих пилотов "Макларена".